Las posiciones del torneo Clausura: cómo quedaron Boca y River con la 10ª fecha en juego

Después de varias semanas de trajín y partidos intensos, este lunes concluirá la décima fecha del torneo Clausura del fútbol argentino, y luego habrá un fin de semana de descanso para reanudar en los primeros días de octubre, con seis jornadas por delante para completar la fase de grupos. Por el momento no hay nada definido, y sí hay bastante en juego, con mucha paridad en varias de las tablas.

Este domingo, Boca, con goles de Lozano y Merentiel, superó por 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, un resultado lógico de acuerdo con el presente de ambos equipos, con el conjunto del Vasco Arruabarrena en un rendimiento en ascenso, con 14 partidos sin perder en todas las competencias, y nueve sin tropiezos en el Clausura, desde aquel 0-3 ante Riestra en el debut. En cuanto al grupo A, no cambió su situación: continúa en el quinto puesto, a la par de Gimnasia de Mendoza, Independiente y Vélez (un partido menos).

Ahora, donde sí avanzó el Xeneize fue en la tabla anual. La mejoría en el torneo local -sumó 10 de los últimos 12 puntos en juego- le permitió escalar hasta el segundo puesto. Boca suma 47 puntos, sólo por debajo de Vélez e Independiente Rivadavia (48), que puede tomar más distancia si suma en la noche del lunes contra Barracas. El podio de la tabla anual lo completa Argentinos (47), pero con peor diferencia de gol respecto de Boca. Muy cerca está Rosario Central (46). En contexto, el Xeneize puede mantener la mira en cuatro objetivos: el Clausura, la tabla anual, la Copa Argentina -buscará la semifinal ante Racing el domingo próximo- y la Copa Sudamericana. El Ciclón está fuera de los playoffs, y sin chances en la anual, en la que aparece 20°.

En cambio, River Plate se complicó con la derrota del sábado en el estadio Monumental frente a Huracán por 2-1. El Millonario mantiene su paso irregular en el Clausura, con más derrotas (5) que victorias (4). El tropiezo lo dejó fuera de la zona de clasificación a los playoffs por el momento. Sin la Copa Argentina ni la Copa Sudamericana, a los dirigidos por Leonardo Ponzio sólo les queda el torneo local y la tabla anual. Y aquí también experimentaron un retroceso hasta el octavo escalón, con 42 puntos, a la par de Belgrano y debajo de Instituto y Gimnasia La Plata (43), pero muy cerca acechan Estudiantes de La Plata e Independiente (41). Vale recordar, en todo caso, que Belgrano ya está clasificado a la próxima Libertadores como campeón del Apertura, por lo que no es un adversario directo en cuanto a las copas.

Por el momento, le alcanza para entrar en la Copa Sudamericana 2027. Para llegar a la Libertadores por la anual, el panorama de River es complejo: está cinco puntos abajo de Argentinos Juniors, hoy tercero, pero con varios equipos por encima, y casi obligado a ganar todo lo que viene para abrirse paso entre la maraña de adversarios.

Mucho en juego había en el Gigante de Arroyito, en el duelo entre Rosario Central y Argentinos, protagonistas tanto en la zona B del torneo Clausura como en la tabla anual. En ambas, el Canalla corriéndolo detrás con lo justo, por lo que le urgía adueñarse del encuentro. Así lo trabajó y lo consiguió por el cabezazo de Ignacio Ovando que aportó el 1-0 definitivo. Entonces, las respectivas luchas quedaron al rojo vivo.

El equipo de Jorge Almirón lo alcanzó en la cima del grupo que comparten, con 18 unidades, mientras que en la del año -otorga el título de Campeón de Liga que Central ya supo ganar en 2025- no pudo igualar su tercer lugar, pero sí se acercó a sólo un punto y quedó a dos del líder Independiente Rivadavia, que debe jugar este lunes ante Barracas Central. No le faltó polémica al duelo: todo Argentinos se quejó por un gol anulado a Tomás Molina. “Nos robaron un gol legítimo”, disparó el DT Nico Diez.

Independiente se trajo tres puntos de Santa Fe, donde superó a Unión por 2-1. Más eficaz que lucido, el Rojo está sexto en el grupo A, con buenas perspectivas de entrar a los playoffs. Para entrar a las copas, todavía le falta: está undécimo en las posiciones de 2026, con 41 puntos, apenas debajo de River y Belgrano (42), en un tramo en el que cada unidad cotiza en alza cuando falta tan poco y hay once equipos separados por apenas siete puntos.

En tanto, Racing cortó la mala racha con una victoria por 3-1 sobre Sarmiento. El gran objetivo de la Academia es la Copa Argentina: el domingo próximo se juega a todo o nada contra Boca en los cuartos de final. En el Clausura sigue cerca del sótano -13° en el grupo B, y también está lejos en la tabla anual, donde recién asoma en el puesto 23°.

En cuanto al descenso, poco ha cambiado: Estudiantes de Río Cuarto continúa último en la tabla anual, ahora a diez puntos del 28° (Riestra), y también en la clasificación por promedios. Lo acompaña por el momento Aldosivi, penúltimo en ambas listas