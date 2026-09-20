Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único

Arnold Schwarzenegger fue uno de los gobernadores más excéntricos que tuvo California, no solo por su trayectoria como actor, sino porque impulsó políticas inesperadas, como aquellas que tuvieron la intención de salvar ecosistemas naturales y bosques para las futuras generaciones. Ya en 2016, lejos de la política y junto a la empresaria del mundo fitness, Betty Weider, donaron 16 hectáreas de su rancho para contribuir en la finalización de un sendero sobre las montañas de Santa Mónica.

En Estados Unidos, las administraciones que protegen las reservas naturales, en ocasiones, dependen de un ingreso acotado de dinero. Las principales fuentes de financiación pública en esta región californiana fueron los bonos estatales y locales para parques, así como el Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas. Sin embargo, las cifras recaudadas no siempre son suficientes y, por ello, las donaciones son un complemento perfecto que permiten la subsistencia y cuidado de estos ecosistemas.

Así es el sendero Backbone de 108 kilómetros

Cuando Schwarzenegger y Weider decidieron entregar aquellas hectáreas de su rancho a la administración del Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica, representó en términos monetarios 500.000 dólares. Ese dinero que en un primer momento iba a ser ofrecido por este estamento público al actor para comprarle los terrenos, se convirtió en un ahorro que facilitó la adquisición de un campo de golf meses más tarde para concluir con el 60% del sendero Backbone.

El sendero donado por Arnold estuvo valuado en 500.000 dólares (Fuente: Los Angeles Times / Al Seib)

El sendero Backbone atraviesa una de las mayores extensiones de paisaje virgen que quedan en el sur de California, una mezcla bien conservada de laderas cubiertas de chaparral, bosques de robles y afloramientos rocosos en forma de aguja. De allí que es primordial su preservación, según se detalló en el sitio web del Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica.

Según Los Angeles Times, desde que Schwarzenegger entregó la porción de terreno, los senderistas accedieron a un espacio colindante con el Pacífico que les permite obtener vistas únicas del área marina, la costa y de las colinas que se adentran tierra adentro para luego formar un valle. Asimismo, indicaron que es posible caminar entre la flora autóctona y conocerla desde cerca, y ver escabullirse algunos animales como pumas o serpientes.

El sendero conecta a los condados de Los Ángeles y al de Ventura (Fuente: Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica)

“El Sendero Backbone es el resultado de 40 años de trabajo para funcionarios electos, agencias de parques, voluntarios y filántropos. Una vez terminado, el sendero formará la columna vertebral de una red de senderos de 800 kilómetros que conectará a los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura con sus tierras públicas”, describió tiempo atrás David Szymanski, superintendente del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

En la década de 1960, los funcionarios públicos y las organizaciones conservacionistas comenzaron a poner el ojo en el área, que estaba dominada por propiedades privadas en su mayoría destinadas a ranchos, urbanizaciones de lujo o campos de golf. Pero desde ese entonces empezó una actividad continua por adquirir espacios y transformarlos en acceso público. Ahora, el sendero Backbone es un mosaico que se intercala entre casas y carteles que rezan “propiedad privada” con un camino zigzagueante entre naturaleza pura y libre para todos.