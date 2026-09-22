GUERON, Eleonora
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUERON, Eleonora. - Mónica Nofal y Marcelo Grandio acompañan a Daniel Nofal y a Lulu Gueron, y sus hijos Fidel y Antonia en este difícil momento.
✝ GUERON, Eleonora q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - Marie-Pierre Agárdy junto con sus hijos acompañan a su querido amigo Andrés, y a sus hijas Lucila y Geraldine, con el gran cariño de muchos años.
✝ GUERON, Eleonora q.e.p.d. - Zsolt T. J. Agárdy despide con pena a Eleonora y acompaña con afecto a Andrés y familia en estos tristes momentos.
✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d. - Roberto Laperche, con extrema tristeza, despide a su amiga y acompaña con cariño a Andrés y su familia.
✝ GUERON, Eleonora. - Bitza y Oscar Imbellone despiden a Eleonora con mucho cariño y acompañan a Andrés y familia en este doloroso momento.
✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d. - Elisalex acompaña con tristeza y cariño a Andrés, los chicos y los amigos que tanto la querían.
✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d. - Mónica Nofal y Marcelo Grandio acompañan a Geraldin Gueron y a Matías Loaizaga y a sus hijos.
✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d. - Ricardo y Valeria Grüneisen, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Andrés, Lucila, Geraldine y Flias. y rezan por la querida memoria de Eleonora.
✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d. - Mónica y Luis Alberto Erize, con Juan Francisco, Victoria, Virginia, Verónica y Valeria, despedimos con inmensa tristeza a nuestra queridísima amiga Eleonora y acompañamos a Andrés y toda su familia con gran cariño y oraciones.
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