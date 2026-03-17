SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUERRA, José María, q.e.p.d., falleció el 15-3-3026. - Viviste tus espléndidos 87 años como quisiste, un lujo que te diste hasta el último momento. Vivimos 60 años juntos y logramos nuestro sueño, una familia maravillosa. Fuiste un padre muy protector con nuestros hijos y también con tus 8 adorados nietos. Se te va a extrañar mucho en todos lados. Pinamar no va a ser igual. Te quise mucho y me harás falta siempre. Tu querida Susy.

✝ GUERRA, José María, (Cacho), q.e.p.d., 19-5-38; 15-3-2026. - Un padre extraordinario y un abuelo inolvidable. Protector, compañero, siempre presente. Pinamar no va a ser lo mismo y no verte los sábados al costado de la cancha va a ser duro. No estás más donde estabas, pero estás siempre donde estemos. Gracias por todo y buen viaje. Tus hijos Marcelo y Cynthia, y Mariano y tus nietos Santi, Bachi, Feli, Mili, Valen, Fran, Beli y Cata.

✝ GUERRA, José María, q.e.p.d., falleció el 15-3-2026. - Rofina S.A.I.C.F. expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña con sincero afecto a su familia en este triste momento.

✝ GUERRA, José María, (Cacho) q.e.p.d., falleció el 15-3-2026. - La junta ejecutiva, los consejeros y colegas de la Delegación San Martín del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires acompañan con profundo pesar a su esposa notaria Haydeé Susana Maggiolo, ex presidente de la misma, a su hijo el consejero notario Mariano Martin Guerra, a su nieto notario Santiago Guerra y a sus familiares por la irreparable pérdida.

Avisos fúnebres

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