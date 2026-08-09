1
GUERRERO, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUERRERO, Eduardo. - Sus amigos de siempre del Colegio Newman, Federico Beláustegui, Miguel Ángel Cáceres, Jorge Cardini, Carlos Campomar, Carlos Debaisieux, Gerardo Domínguez, Raymond Duggan, José Escalante, Carlos Fernández, Mario Fernández Pico, Francisco Garat, Gonzalo Goldaracena, Víctor Goytia, Federico Lix Klett, Santiago Lynch, Ricardo Masllorens, José Martínez Ortiz, Fernando Méndez Sarmiento, Marcelo Méndez Huergo, Santiago Mc Cormick, Martín Padró, Mariano Pinto, Diego Reynal, Eduardo Ramos, Alfonso Trigo y Tapioca lo recordarán con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Anuncian un espectáculo astronómico: “El eclipse total de agosto 2026 puede ser visible junto a auroras boreales”
- 3
“Vivir con esa decisión”: cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado
- 4
Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada