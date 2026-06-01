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GUEVARA LYNCH, Stella Maris

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUEVARA LYNCH, Stella Maris q.e.p.d., falleció el 30-5-2026. - Su hermana Luz Guevara Lynch de Granillo Ocampo; sus hijos Pbro. Adolfo Granillo Ocampo, Ximena Granillo Ocampo y Mariano Castaños Zemborain, Luz Granillo Ocampo; sus nietos Francisco María, Juan, Pilar, Ema y Carmela, la despiden con inmenso cariño y piden una oración en su memoria.

GUEVARA LYNCH, Stella Maris q.e.p.d., falleció el 30-5-2026.- Sus hijos Polo Cantilo y Marcela Ghersi, Maria Pia Cantilo, Paz Cantilo y Julio Roqué Laborda; sus nietos Camila y Fermín Laborde, Sofia, Justina, Julito, Olivia, Simon y Benjamin y su bisnieta Rita la recordarán con mucho cariño. La ceremonia de despedida se realizará hoy, en Parque Memorial, a las 15:30.

Avisos fúnebres
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