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GUEVARA LYNCH, Stella
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUEVARA LYNCH, Stella. - Cristian y Carmen Mazza; sus hijos Nicolás y Jacinta, Joaquín y Camila, Bautista y Dolores, Felicitas y Josefina despiden a Stella con mucho cariño y le rezan a la virgen por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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