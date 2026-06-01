SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUEVARA LYNCH, Stella. - Cristian y Carmen Mazza; sus hijos Nicolás y Jacinta, Joaquín y Camila, Bautista y Dolores, Felicitas y Josefina despiden a Stella con mucho cariño y le rezan a la virgen por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa