El caso Agostina Vega: el momento en que Barrelier ingresó al descampado donde hallaron los restos de la adolescente

Mientras avanza la investigación por el homicidio de Agostina Vega en Córdoba, en las últimas horas se difundió una imagen que muestra un Ford Ka negro, donde se movilizaba Claudio Barrelier —el principal sospechoso y único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años—, en las inmediaciones del descampado donde fueron hallados los restos de la víctima.

El detenido ya le había reconocido al fiscal Raúl Garzón, durante la segunda indagatoria, que había estado en ese descampado a 17 kilómetros de su casa. Barrelier fue a la zona de monte de 240 hectáreas en ese vehículo que había pedido a una mujer amiga para hacer “una changa” justamente ese lunes feriado. Esa mujer, en la causa, es testigo.

El único detenido por el crimen de la chica de 14 años tiene antecedentes penales por privación ilegal de la libertad. Facebook

El registro fotográfico del rodado en el que circulaba el hombre, que tenía cierta relación con la madre de Agostina y habría sido una de las últimas personas en ver con vida a la víctima, fue tomado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al descampado de Ampliación Ferreyra. La secuencia se dio unas 24 horas después de que la familia de la adolescente denunciara su desaparición.

BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA EN CÓRDOBA. Rastrillaje y búsqueda en barrio Ampliación Ferreyra luego de haber encontrado un vehículo que manejó el detenido Sebastián Salguero

Este sábado por la tarde se confirmó la peor noticia. Luego de casi una semana de no haber rastros de la adolescente, Agostina fue hallada muerta, desmembrada, en ese descampado tras un operativo de rastrillaje. Según la fiscalía que lleva adelante el caso, el crimen de la menor habría ocurrido “en las primeras horas de su desaparición, entre las 22.30 del sábado [cuando ingresó a la vivienda de Barrelier] y la 1 o 2 del domingo”.

Búsqueda de Agostina SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

Para los investigadores, el sospechoso la mató en su domicilio, situado en el barrio Cofico, donde la adolescente llegó ese sábado e ingresó con él al inmueble, según quedó registrado en la cámara de seguridad de un comercio cercano. Esa fue la última imagen que se tuvo de Agostina con vida.

Barrelier tiene 33 años, estuvo tres años en pareja con Melisa Heredia, la madre de la víctima, y tiene una causa abierta hace un año por privación ilegítima de la libertad de una mujer. Era empleado de la Municipalidad de Córdoba (fue desafectado después de quedar detenido), es hincha del Instituto de Córdoba y tiene vínculos con dirigentes peronistas.