SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUIDI LASAVE, María Guillermina, 18-2-48 - 25-7-2026. - Por todo lo construido, por el amor más inmenso, generoso y honesto que nos regalaste, hoy te dejamos partir de la mano de la Virgen de Luján, tu Santa Madre Protectora. Te vamos a extrañar profundamente, pero sabemos que vivirás para siempre en cada uno de nosotros, en esta gran familia que fue tu mayor orgullo y tu razón de vivir. Que Dios y la Virgen te reciban y te cuiden por toda la eternidad. Te amamos para siempre. Tu esposo Ricardo, tu hermana María Rosa, tus hijos Federico, Lucila, Cecilia, Milagros, Eugenia y Alfredo, tus hijos también Matías, Max, Agustina, Patricia y Ari, tus nietos Mechi, Facu, Santi, Coti, Pili, Agus, Nico, Pachi, Nacho, Julita, Lucas, Jose, Trini, Fran, Franco y Rocío, y tu bisnieta Clarita. Descansa en paz. Rogamos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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