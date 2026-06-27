SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUIRAO, Miguelina, q.e.p.d. - Los vecinos del consorcio de propietarios de Av. Callao 1630 despiden a Miguelina y acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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