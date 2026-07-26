SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d., Fall. el 23-7-2026. - Su esposa Graciela María Viñuales, sus hijos Martín, Rodrigo y Alejo, sus hijas políticas Elisa Hansen, María Luisa Bellido y Mariana Bonetto; sus nietos Alejandra, Andrea y Lorena Gutiérrez Vargas; Miguel Ángel y Margarita Gutiérrez Troncoso, Martín y Tomás Gutiérrez Hansen, Irupé y Matilda Gutiérrez Bonetto y su nieto político Santiago Rossi Delaney participan su fallecimiento.

✝ GUTIERREZ, Ramón, q.e.p.d. - Ciudadano ilustre de la ciudad Buenos Aires, su hermano Álvaro Gutierrez Zaldivar y Cristina O¨Farrell, sus hijos y nietos lo despiden con gran pena y acompañan a Graciela y Martín, Rodrigo y Alejo con todo cariño y oraciones.

✝ GUTIERREZ, Ramón, q.e.p.d. - Santiago Gutierrez Zaldivar e Inés Del Campo y sus hijos Santiago y Lucía acompañan a Graciela y a sus queridos primos con todo cariño y oraciones.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón. - Tus cuñados Máximo Robledo y Susana Viñuales, sus hijos y nietos, acompañan a Graciela, Martín, Rodrigo y Alejo. Nos unimos a su pena y rezamos por su alma.

GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - Margarita O’Farrell de Gutiérrez Zaldívar y sus hijos María, Ignacio, Marcos y Macarena despiden a Ramón y acompañan a Graciela y sus hijos, Martín, Rodrigo y Alejo en este triste momento y rezan por su eterno descanso.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - Inés Viñuales y Hernán Santiváñez Vieyra y sus hijos Javier, Sol y Marcos acompañan con mucho cariño a Graciela, Rodrigo, Martín, Alejo y familias.

GUTIERREZ, Ramón, q.e.p.d. - Patricia Méndez y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del fundador y director del CEDODAL y acompañan a su familia por el eterno descanso de su alma en este momento de esperanza cristiana.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - Gerry della Paolera, Ludovico Videla y Asunción Zumárraga despiden al querido Ramón con reconocimiento y gran tristeza. Acompañan en el dolor a su familia y ruegan por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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