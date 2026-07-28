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GUTIÉRREZ, Ramón
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUTIÉRREZ, Ramón, Arq. q.e.p.d. - El arquitecto Felipe Acevedo despide a su admirado colega y acompaña a Graciela y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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