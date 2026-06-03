SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HASBANI, María Julieta. - El presidente, el consejo directivo, el equipo de dirección y todo el personal de IRAM acompañan a su director general, Nicolás Eliçabe, y a su familia en este momento de profundo dolor por el fallecimiento de su esposa, Julieta. Sabiendo del amor que los unía, pedimos un pensamiento, una oración, y un recuerdo a su memoria.

HASBANI, María Julieta, q.e.p.d. - La Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, CAIAMA, lamenta profundamente el fallecimiento de la esposa del director general del IRAM el Lic. Nicolas Elicabe. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos a la familia en este triste momento.

HASBANI, María Julieta, q.e.p.d., 2-6-2026. - El comité de presidencia de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, AFAC, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Nicolás y familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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