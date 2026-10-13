HEINZE, Beatriz

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HEINZE de POCHAT, Beatriz (Trixi) q.e.p.d. - Sus hijos Andrés, Joaquín y Miguel; sus nueras Sofía, Nina y Yanina y sus nietos Ignacio, Felipe, Malena, Rufino, Lucas, Facundo, Iliana y Mateo despiden a Trixi con gran tristeza y con el recuerdo de su alegría y cariño. Sus restos serán inhumados mañana miércoles, a las 12.30, en el cementerio Alemán de Pablo Nogués, Ruta 197.

Avisos fúnebres

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