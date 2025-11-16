1
HENKE, Horacio (Horst)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† HENKE, Horacio (Horst), q.e.p.d. - Los socios y colaboradores de Leonhardt & Dietl Abogados atesoramos sus enseñanzas y amistad y lo despedimos con cariño.
† HENKE, Horacio (Horst). - Hernán Pflaum y Paula Iribarne te despedimos con cariño y acompañamos a Nika, Rolly, Stefan y Maren en este doloroso momento.
† HENKE, Horacio (Horst). - Tus socios y amigos de Integra Fides te despedimos con afecto y agradecimiento por el largo camino recorrido juntos.
