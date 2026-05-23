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HENRY, Federico Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HENRY, Federico Carlos, q.e.p.d. - Chino querido, tus amigos del Fulbito Terapéutico de los martes te abrazamos con la esperanza de volver a jugar con vos el partido eterno en el Cielo. Pedimos oraciones por Sofi, Feli, Ine, Quito, Lulu y Toro.
Aviso publicado en la edición impresa
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