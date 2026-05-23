LA NACION

HENRY, Federico

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HENRY, Federico, q.e.p.d. - Fernando, Carmen y Estefanía y Roberto y Cristina Damianovich acompañan afectuosamente al querido Emilio y familia.

HENRY, Federico, q.e.p.d. - Querido Federico, te vamos a extrañar. Que la paz del Señor te cobije. Familia Anchezar Henry: Juan Carlos, Adriana, Juan Pablo, Paula y Soledad.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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