SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HENRY, Federico, q.e.p.d. - Fernando, Carmen y Estefanía y Roberto y Cristina Damianovich acompañan afectuosamente al querido Emilio y familia.

✝ HENRY, Federico, q.e.p.d. - Querido Federico, te vamos a extrañar. Que la paz del Señor te cobije. Familia Anchezar Henry: Juan Carlos, Adriana, Juan Pablo, Paula y Soledad.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa