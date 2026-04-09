SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERMIDA, Horacio Gabriel, q.e.p.d. - Los socios, gerentes y miembros de Auren Argentina participan con dolor el fallecimiento de su socio, acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa