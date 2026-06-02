El papa León XIV designó a una mujer al frente de un área clave del Vaticano

ROMA.- En el primer gran nombramiento del año, que significó un pequeño terremoto y algo sin precedente en la curia romana, el papa León XIV designó este martes a una mujer, laica, la conocida periodista mexico-estadounidense María Montserrat “Montse” Alvarado, como prefecta del Dicasterio para las Comunicaciones, anunció el boletín de la Santa Sede.

Alvarado, actualmente presidenta y directora de operaciones del canal católico EWTN News, asumirá el primero de noviembre próximo su cargo al frente de uno de los “ministerios” más grandes de la Santa Sede, en el que trabajan 500 personas. Y reemplazará a Paolo Ruffini, el primer laico nombrado en este cargo por el papa Francisco en julio de 2018.

+++El papa León XIV nombró a una mujer, la mexicoestadounidense @MontseEWTN como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, que reemplazará a Paolo Ruffini el 1º de noviembre próximo.

En breve nota en @LANACION pic.twitter.com/wb6BpgViMT — Elisabetta Piqué (@bettapique) June 2, 2026

Alvarado cuenta con un importante curriculum: nacida en la Ciudad de México, se graduó de la Universidad Internacional de Florida y de la George Washington University. De 2009 -cuando obtuvo la ciudadanía norteamericana- a 2023, ocupó altos cargos en el Fondo Becket para la Libertad Religiosa.

Desde allí, su equipo ganó doce casos ante la Corte Suprema, incluyendo los de las Hermanitas de los Pobres, los condenados a muerte musulmanes, los Servicios Sociales Católicos de Filadelfia, los derechos civiles de las escuelas y sinagogas judías, y la protección de las agencias de acogida religiosa, recordó Avvenire. También colaboró con el Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. El Wall Street Journal la definió “defensora de todas las religiones”.

Desde 2023 es presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división de noticias de Eternal Word Television Network, donde gestiona plataformas de medios internacionales que producen contenido en siete idiomas para televisión, prensa escrita, radio, medios digitales y redes sociales. No sin esfuerzos, corrigió el posicionamiento hasta entonces contradictorio del canal, que pese a definirse católico, atacaba al papa Francisco, según subrayó a La Nación una fuente informada.

Además, supervisó las operaciones globales de EWTN News en diversos continentes, en distintos idiomas, formatos digitales y plataformas e impulsó la expansión internacional de la red y fortaleció la colaboración entre sus medios de comunicación, subrayó Aciprensa, que forma parte del conglomerado informativo católico.

“Montserrat ha desempeñado un papel internacional fundamental, liderando y acompañando la expansión de EWTN en un momento crítico de la historia de nuestro apostolado: el paso hacia una expresión digital de nuestra misión católica”, afirmó Michael P. Warsaw, director del consejo directivo y CEO de EWTN. “Igualmente importante, ella ha permanecido profundamente comprometida con la misión que define a EWTN: proclamar la verdad de Jesucristo y las enseñanzas de su Iglesia con claridad, fidelidad y caridad”.

En un comunicado difundido tras el anuncio, Alvarado dijo haber recibido la noticia “con profunda gratitud, humildad y confianza en el Señor”, y añadió que la fe y la entrega a la misión del equipo de EWTN han fortalecido su propia fe.

El Dicasterio para la Comunicación fue creado por el papa Francisco en 2015 como parte de sus reformas de la curia romana, reuniendo bajo una sola estructura las oficinas de medios del Vaticano, entre ellas Vatican News, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, la Librería Editora Vaticana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y su servicio fotográfico. Fue encabezado al principio por monseñor Dario Viganó y, a partir de julio de 2018, por Paolo Ruffini, el primer laico al frente del “ministerio” de Comunicaciones del Vaticano.

Aunque es la primera mujer, laica, titular de un dicasterio, Alvarado es la segunda “prefecto”, después del revolucionario nombramiento de la monja misionera italiana Simona Brambilla como “prefecto” del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de todos los religiosos y religiosas de todo el mundo, realizado por el papa Francisco en enero de 2025.

“Es una gran noticia para la Iglesia y para el mundo de la comunicación”, comentó a La Nación Paloma García Ovejero, primera mujer vocera del Vaticano, actualmente jefa de prensa de Mary’s Meals, una organización que brinda alimentación diaria a millones de niños en algunas de las comunidades más pobres del mundo. “Montse Alvarado tiene un talento fenomenal para liderar equipos y, sobre todo, para contagiar entusiasmo y ganas de hacer bien las cosas. Es una mujer de fe profunda, una profesional de los medios y una valiente en la vida. No se me ocurre mejor combinación para acompañar al Papa León en esta nueva era”, resaltó García Ovejero.

El nombramiento de Alvarado, una sorpresa, fue interpretado por algunos como una virtual des-italianización de un dicasterio clave. “Un Vaticano post-italiano”, comentó el teólogo e historiador italiano Massimo Faggioli desde su cuenta de X.

En una carta que envió a los empleados del Dicasterio para la Comunicación, Ruffini, que cumplirá 70 años, la edad para la jubilación, habló de la transición en marcha y subrayó que le pasará el testigo a Alvarado como próxima prefecta.

“Nos conocemos bien. Y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia”, escribió. “Agradezco a la gran familia del Dicasterio el camino que hemos recorrido juntos durante estos ocho años. Iniciamos ahora el proceso, que se desarrollará en los próximos meses, para una transición fluida, con el fin de ayudar al Dicasterio a seguir creciendo al servicio del Santo Padre y en su misión de servir con espíritu de unidad y apertura”, concluyó.