Por qué Juan Darthés no duerme en la cárcel ni fue arrestado, pese a que su condena por abuso sexual está firme

Juan Darthés, condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de Thelma Fardin en el 2009 en medio de una gira de Patito Feo por Nicaragua, volvió a ser noticia luego de que hiciera en sus estados de WhatsApp una curiosa publicación. El actor, a pesar de tener condena firme, aún no duerme en la cárcel ni fue detenido.

A principios de mayo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los planteos presentados por la defensa y confirmó la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto. Sin embargo, y a pesar de que se trata de una condena firme y de que ya no hay más instancias de apelación, Juan Pacífico -tal es el verdadero nombre del actor-, aún no pasó ni una noche privado de su libertad.

Entrevista a Thelma Fardin y Nicolás Riera. Estan por estrenar Motorhome en teatro Soledad Aznarez

En diálogo con LA NACION, Martín Arias Duval, abogado de Fardin junto con Carla Junquera, explicó que aún hay un paso procesal pendiente para llevar al actor tras las rejas: “Queda una suerte de recurso de queja por recurso denegado, que muy rara vez se concede. Ya lo presentó y por eso la prisión no se hace efectiva”.

“Es una lucha, pero todos vienen confirmando la condena. Lo único que puede discutir a esta altura es la competencia federal para juzgarlo, pero eso ya se planteó al inicio y fue resuelta negativamente para él, confirmando la competencia federal”, dijo el letrado y aseguró que espera que en los próximos días todo se resuelva: “No está detenido ni duerme en la cárcel, tiene que resolverse por recurso denegado”.

El actor Juan Darthes fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin

En caso de que la Justicia rechace el recurso presentado, Darthés será encarcelado, aunque gozará de un régimen penitenciario semiabierto (es decir que durante el día podría salir a trabajar o estudiar y deberá regresar a la noche a la penitenciaría) beneficio que el Poder Judicial le concede a los no reincidentes -quienes no hayan vuelto a cometer un mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello- con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

El fin de semana, Darthés habría usado sus redes sociales, más específicamente sus estados de WhatsApp en caso de que no hubiera cambiado su número, para emitir un mensaje: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. Hace un tiempo, se supo que el actor se estaría abocando a la tarea de pastor en una iglesia, lo que muchos leyeron como una estrategia de cara a prisión.

El estado de WhatsApp que compartió Juan Darthés (Foto: captura WhatsApp)

“Ganamos otra vez”, había escrito en sus redes sociales la ex Patito Feo hace un mes, anunciando la ratificación de la condena a su agresor y explicó: “La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

Un caso histórico

Thelma Fardin hizo pública su denuncia radicada en Nicaragua por violación contra Juan Darthés (por un hecho ocurrido en el 2009) en 2018, durante una conferencia de prensa con el colectivo Actrices Argentinas. De inmediato el acusado se fue a Brasil -país en el que nació- debido a que allí no había posibilidad de que fuera extraditado.

Conferencia de prensa de Thelma Fardin, tras el fallo que en 2024 condenó a Darthés por abuso sexual Pilar Camacho - LA NACIÓN

Tres años después, la causa pasó al fuero brasileño y dos años después hubo un fallo en primera instancia por el que el imputado fue absuelto. La sentencia en ese momento no negaba el abuso, sino que ponía en duda que hubiera habido acceso carnal.

Al año siguiente, en junio de 2024 el juzgado falló en segunda instancia, esta vez declarando culpable al actor y condenándolo a seis años de prisión. En 2025, la decisión fue ratificada por segunda vez y hace un mes, lo mismo, ya por tercera vez. Sin más instancias de apelación, solo queda que la justicia de Brasil resuelva si da curso o no al recurso presentado por Darthés, y en caso de no hacerlo, el actor deberá cumplir de manera inmediata su condena.