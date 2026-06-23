SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - El consorcio de propietarios de Arenales 1647 lamenta el fallecimiento del Sr. Ramiro Hernandez Gazcon y acompaña a Susana y su familia en este triste momento.

✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Despedimos con todo cariño a Ramiro y acompañamos a Susa y chicos en estos momentos difíciles. Maxi, Peque y Juanita Fonrouge.

✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro. - Regina y Jorge Nazar recuerdan con cariño a Ramiro y acompañan con mucho cariño a Suza y sus hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa