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HERNANDEZ GAZCON, Ramiro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - El consorcio de propietarios de Arenales 1647 lamenta el fallecimiento del Sr. Ramiro Hernandez Gazcon y acompaña a Susana y su familia en este triste momento.
✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Despedimos con todo cariño a Ramiro y acompañamos a Susa y chicos en estos momentos difíciles. Maxi, Peque y Juanita Fonrouge.
✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro. - Regina y Jorge Nazar recuerdan con cariño a Ramiro y acompañan con mucho cariño a Suza y sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
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