SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERRERA LAVANCHY, Juan Gregorio, q.e.p.d. - Juan Antonio Vergara del Carril, Rosarillo Gallardo y Flia. lo despiden con sumo cariño y se unen en oraciones, acompañando a Celina y a toda su querida familia.

Avisos fúnebres

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