HERSZMAN, Esther Raquel,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ HERSZMAN de BURSZTYN, Esther Raquel, Z.L., falleció el 6-8-2026. - Tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares te amaremos y recordaremos por siempre. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Israelita de La Tablada y descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa