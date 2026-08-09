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HERSZMAN, Esther Raquel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ HERSZMAN de BURSZTYN, Esther Raquel, Z.L., falleció el 6-8-2026. - Tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares te amaremos y recordaremos por siempre. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Israelita de La Tablada y descansa en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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