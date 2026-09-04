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HESS, Eleonora Larssen de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HESS, Eleonora Larssen de, q.e.p.d. - Rodolfo Hess y Diana Mihura despiden con tristeza a Loly y acompañan a Lali, hijos y nietos con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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