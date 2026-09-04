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HESS, Eleonora Larssen de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HESS, Eleonora Larssen de, q.e.p.d. - Rodolfo Hess y Diana Mihura despiden con tristeza a Loly y acompañan a Lali, hijos y nietos con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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