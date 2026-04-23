LA NACION

HIRST, Guillermo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HIRST, Guillermo, q.e.p.d. - Yvonne Greene y sus hijos Paulette, Karina e Iñaki (as.) despiden al querido tío Billy con mucho amor y abrazan a Mariana y sus hijos con cariño.

HIRST, Guillermo, q.e.p.d. - Cristina D. N. de Quiroga Leloir despide a Billy y abraza a Mariana con el cariño de siempre.

HIRST, Guillermo. - Silvia Ana Catena y sus hijas acompañan a Mariana en este momento de dolor.

HIRST, Guillermo, (Billy), q.e.p.d., falleció el 21-4-2026. - Lucila A de Escalante; sus hijos Florencia, Clara y Tomás, Luly, Lao e Irene, Chechi y Juan, nietos y bisnietos despiden al querido Billy con tristeza y acompañan a Mariana, Patrick, Eddie, Valerie, sus hijos y nietos con mucho cariño, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo
    1

    Un Brandoni poco conocido: así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo

  2. La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital
    2

    La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

  3. Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos
    3

    Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

  4. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder
    4

    Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder