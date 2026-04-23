SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HIRST, Guillermo, q.e.p.d. - Yvonne Greene y sus hijos Paulette, Karina e Iñaki (as.) despiden al querido tío Billy con mucho amor y abrazan a Mariana y sus hijos con cariño.

✝ HIRST, Guillermo, q.e.p.d. - Cristina D. N. de Quiroga Leloir despide a Billy y abraza a Mariana con el cariño de siempre.

✝ HIRST, Guillermo. - Silvia Ana Catena y sus hijas acompañan a Mariana en este momento de dolor.

✝ HIRST, Guillermo, (Billy), q.e.p.d., falleció el 21-4-2026. - Lucila A de Escalante; sus hijos Florencia, Clara y Tomás, Luly, Lao e Irene, Chechi y Juan, nietos y bisnietos despiden al querido Billy con tristeza y acompañan a Mariana, Patrick, Eddie, Valerie, sus hijos y nietos con mucho cariño, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa