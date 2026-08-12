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HOFFER, Jacobo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ HOFFER, Jacobo, 14-8-30 - 11-8-2026. - Papi, te despedimos con mucha pena y amor. Agradecidos por el papá genial que tuvimos. Marta, Leila, Iliana, Dani, Juli, Ethan y Michael.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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