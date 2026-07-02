HÜTTER, Ana Rita,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HÜTTER de CHIATELLINO, Ana Rita, q.e.p.d., falleció el 30-6-2026. - Su esposo Jorge, sus hijos Mariana, Carolina, Verónica, Tomás y Daniela, y sus nietos Franca, Pietro, Felipe y Faustina despedimos con profunda tristeza a nuestra querida compañera, madre y Oma. Agradecidos por haberla disfrutado en nuestras vidas, la recordaremos con mucho amor y alegría. Vivirá por siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa