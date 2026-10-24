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IBARGUREN, Mercedes

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IBARGUREN, Mercedes. - Tus sobrinos Aubone Ibarguren te despedimos con cariño. Descansa en paz.

IBARGUREN, Mercedes, q.e.p.d. - Queridísima Tía Merces, te agradecemos por todo el cariño que nos diste, admiramos tu aceptación al sufrimiento y celebramos tu partida hacia la paz eterna. Malena Aubone Ibarguren y Antonio de Uribelarrea, con sus hijos Antoñito, Nicolás, Malenita, Pachi, José y Alejo con sus familias.

IBARGUREN, Mercedes, q.e.p.d. - Sus sobrinos Ibarguren Verstraeten la despiden con muchísimo cariño y lindos recuerdos compartidos.

IBARGUREN, Mercedes, se durmió en la paz del Señor el 21-10-2026. - María Frederking White despide con gran dolor a la querida Merceditas, gran amiga de su mamá, y la recordará siempre por su gran bondad y fidelidad.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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