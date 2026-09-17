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LA NACION

IGARZABAL, Carlos de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IGARZABAL, Carlos de, q.e.p.d. - Luis Pierrini y familia participan con gran pesar su fallecimiento y hacen llegar a su familia sus sentidas condolencias.

IGARZABAL, Carlos de, q.e.p.d. - Directivos, funcionarios, empleados y productores de Triunfo Seguros participan con gran pesar el fallecimiento de su apreciado amigo y asesor, Carlos de Igarzabal, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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