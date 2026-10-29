SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador. - Al embajador y amigo lo despiden con cariño Marcela y Ernesto Álvarez.

IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Hernán Massini Ezcurra y Silvia Fosabril despiden al entrañable amigo y colega con gran cariño y abrazan a la querida Valeria.

✝ IGLESIAS, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Alberto Dalla Via y Laura Serra lamentan la partida del querido Eduardo y acompañan a Valeria en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa