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IGLESIAS, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador. - Al embajador y amigo lo despiden con cariño Marcela y Ernesto Álvarez.
IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Hernán Massini Ezcurra y Silvia Fosabril despiden al entrañable amigo y colega con gran cariño y abrazan a la querida Valeria.
✝ IGLESIAS, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Alberto Dalla Via y Laura Serra lamentan la partida del querido Eduardo y acompañan a Valeria en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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