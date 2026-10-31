SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - La Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación, ARSEN, participa con pesar el fallecimiento de su colega y socio y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa