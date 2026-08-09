SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IGNOMIRIELO, Miguel, falleció el 7-8-2026, a los 99 años. - Rafael Anavitarte, Eduardo Miguel y Luis Restuccia, participan con pesar el fallecimiento de Don Miguel Ignomiriello, gran deportista y mejor persona, cuyo paso por el Club Nacional de Football, permanecerá por siempre en el recuerdo. En este triste momento expresamos toda nuestra solidaridad para con sus familiares y amigos más cercanos.

Avisos fúnebres

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