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ILARI, Hugo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ILARI, Hugo. - La comisión directiva del Club San Cirano despide con inmenso dolor a quien fuera socio vitalicio, padre y dirigente de nuestro club. Saludamos a sus hijos Hernán y Paula, su esposa Delia, familiares y seres queridos en este penoso momento y elevamos una sentida oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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