SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ILARI, Hugo. - La comisión directiva del Club San Cirano despide con inmenso dolor a quien fuera socio vitalicio, padre y dirigente de nuestro club. Saludamos a sus hijos Hernán y Paula, su esposa Delia, familiares y seres queridos en este penoso momento y elevamos una sentida oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa