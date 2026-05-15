En medio del caso Adorni, Milei defendió al diputado del Tesla y pidió que los periodistas presenten su patrimonio

“Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”, dijo Javier Milei sobre Manuel Quintar, el diputado libertario de Jujuy que apareció con un Tesla Cybertruck en el Congreso. El auto está valuado en aproximadamente 250 mil dólares. “Es un argumento comunista”, dijo el Presidente en el streaming oficialista Carajo acerca de los que cuestionaron a los legisladores libertarios.

El jefe de Estado desmintió que Martín Menem haya “retado” a Quintar por llegar con ese vehículo a las cercanías de la Cámara baja. Lo dijo en referencia a un posteo de la periodista Cecilia Boufflet. “Lo llamé a Martín, porque si Martín dijo eso, me la iba a agarrar con él”, sostuvo. Y añadió que el jefe de Diputados le respondió: “No, ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa”.

“A lo que voy es lo siguiente, si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, a mí que me importa”, manifestó Milei. El Cybertruck de Quintar es uno de los pocos que hay en la Argentina.

En medio también de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente exigió que los periodistas presenten su patrimonio. “A ver si están tan limpios”, agregó.

“Me gustaría que los periodistas presenten un proyecto para que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio. Si están limpios… Si su opinión está libre, que muestren su recibo y cuenten cómo depurar a estos mentirosos que mienten con políticos de fondo. Que presenten su patrimonio a ver si están tan limpios como para levantar el dedito de la moral", señaló.

Además continuó: “Van a llorar porque ellos defienden el derecho de arruinar la vida sin costo. Cuando la justicia llega haciendo bien su trabajo no llega a la misma velocidad que ellos mintiendo. ¿De qué sirve la disculpa si cuando llega es muy tarde? ¿Cómo reparás si le cagás la vida a un tipo?“.

El mandatario dedicó varios minutos de la entrevista a cuestionar e insultar al periodismo y en particular a algunos profesionales, con nombre y apellido. Entre ellos, criticó a Debora Plager, a quien la acusó de ser “cómplice de genocidio” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando se aprobó.

Horas antes, Milei había dado una entrevista al canal Neura Captura

“Cuando se encontraron los ocho fetos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista y contó que ella fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista. Hay un nivel de desproporción mayúscula y de su ego. Habla de algo de lo que no sabe. Ella y todos los pañuelitos verde son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son cómplices de asesinato en el vientre de la madre”, subrayó.

Milei había estado antes en otro canal de Youtube hablando sobre inflación. En esta oportunidad caminó de Neura (dio una entrevista de casi tres horas) a Carajo, con un elenco afín: el propagandista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, el asesor económico de Luis Caputo, Felipe Núñez, y detrás, de escena, el secretario de Educación, Alejandro Álvarez.

El presidente también cargó contra la Izquierda por la marcha universitaria, cuando Dan le comentó que había rectores que cobraban “tres o cuatro veces” que el mandatario.

En esta línea, también apuntó contra el kirchnerismo: “Nosotros consideramos que las jubilaciones tienen que ser más altas, pero el problema es que no tenemos la plata porque se la afanaron. Cuando se hicieron acá, creían que la expectativa de vida no pasaba los 45 años. Prometieron algo que no podían dar y se afanaron la caja”.

En otro tramo de la entrevista, Milei aseguró que durante una conversación con Elon Musk le pidió que le regalara a la Argentina un Tesla para que el Presidente lo pueda usar, sin embargo, el magnate no se lo concedió. “No me dio pelota. Sabés lo que sería si lo pintamos de negro y andamos con eso. Pero no lo convencí. Ojalá yo pudiera comprarme uno”, bromeó.