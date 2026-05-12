SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ INGOLOTTI, María Elisa q.e.p.d., falleció el 10-5-2026. - El directorio de Telecom Argentina SA participa con profundo pesar del fallecimiento de la madre de su CEO, Roberto Nobile. Acompañamos a Roberto y familia en estos momentos de dolor y rezamos por su eterno descanso.

✝ INGOLOTTI, María Elisa q.e.p.d., falleció el 10-5-2026. - El equipo de directivos y colaboradores de Telecom Argentina SA participa con pesar del fallecimiento de la mamá de su CEO, Roberto Nobile. Acompañamos con afecto a Roberto y a su familia y elevamos una oración por el eterno descanso de su mamá.

Avisos fúnebres

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