LA NACION

INGOLOTTI, María Elisa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

INGOLOTTI, María Elisa q.e.p.d., falleció el 10-5-2026. - El directorio de Telecom Argentina SA participa con profundo pesar del fallecimiento de la madre de su CEO, Roberto Nobile. Acompañamos a Roberto y familia en estos momentos de dolor y rezamos por su eterno descanso.

INGOLOTTI, María Elisa q.e.p.d., falleció el 10-5-2026. - El equipo de directivos y colaboradores de Telecom Argentina SA participa con pesar del fallecimiento de la mamá de su CEO, Roberto Nobile. Acompañamos con afecto a Roberto y a su familia y elevamos una oración por el eterno descanso de su mamá.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche
    1

    “No es Vaca Muerta, pero...”: Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche

  2. Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
    2

    Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

  3. La inquietante advertencia de un exespía de la CIA sobre el avance militar de China
    3

    John Culver: “Los chinos siguen a nuestros portaaviones cada hora de cada día”

  4. Los finalistas de la Champions League ahora se pelean por los goles de Julián Alvarez
    4

    Antes el Arsenal, ahora PSG: el gigante francés sigue los pasos de Julián Alvarez