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LA NACION

IRIBARNE, Alberto

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IRIBARNE, Alberto. - Juan Carlos Maqueda y María Belén Ferrer Deheza despiden con dolor a su amigo y compañero Alberto y elevan una oración por su descanso.

IRIBARNE, Alberto. - Sus amigos Luis Guevara Lynch, Jorge Guiraldes, Pablo Coelho, Julio López de Tejada y Fernando Soaje Pinto, despedimos a Alberto con profunda tristeza, amigo entrañable de tantísimos años, lo recordaremos siempre por los lindos momentos compartidos. Acompañamos a su familia con mucho cariño.

IRIBARNE, Alberto, q.e.p.d. - Dolly Albergoli de Gusman y Alfredo Gusman despiden con mucho dolor a su querido amigo Alberto, acompañando a su familia en esta irreparable pérdida. ¡Gracias por todo, amigo entrañable y hasta siempre!.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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