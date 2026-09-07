Solo en Off | Cuatro mujeres libertarias, en la danza de nombres para acompañar a Milei en 2027

Mientras el Gobierno festeja el “gol” mediático vinculado con la disputa de soberanía por Malvinas, la carrera hacia 2027 no se detiene. Más allá de que el presidente Javier Milei dijo tener ya definido su candidato candidata a acompañarlo en su búsqueda de reelección, la danza de nombres ya comenzó en los despachos más importantes. “Tiene que ser mujer y del Interior”, repiten como un mantra cerca de Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, encargada del diseño electoral del oficialismo.

Allí, hay una “lista corta” con dos nombres, a los que por supuesto se suman otros, de peso específico propio y galones ganados. La senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, es una de las variantes que se maneja por lo bajo como compañera de fórmula en 2027, aunque la legisladora no oculta que trabaja para ser candidata a gobernadora de su provincia, donde el actual mandatario, Rolando Figueroa, buscará otros cuatro años más en el cargo. Otra de las opciones es Romina Diez, diputada nacional y la principal referente violeta en Santa Fe, donde gobierna el radical Maximiliano Pullaro. “Nadia y Romina son dos personas de confianza de Javier y de Karina, tal vez no suman muchos votos pero tampoco los restan”, comenta un funcionario, con la experiencia de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, y su pésima relación con Milei, en mente.

Más lejos de la órbita karinista, algunos funcionarios creen que la ideal para una fórmula “libertaria pura” es Sandra Pettovello, valorada por su tarea al frente del Ministerio de Capital Humano. “Hoy tiene una imagen muy buena en el empresariado y también en la gente. Le robó los votos de Recoleta a Patricia Bullrich”, cuenta un funcionario que reconoce que la búsqueda está abierta. Cierra la breve lista la propia Bullrich, aunque la jefa de los senadores libertarios ya avisó que no quiere saber nada con hablar de ese tema en estos días. “Para hablar del futuro hay que cambiar cosas en el presente”, dicen cerca de la ex ministra de Seguridad, quien suele marcar diferencias con la visión de la marcha de la gestión que tienen los hermanos Milei. Más allá de los nombres, nadie cierra la puerta a un “aliado” externo, en caso de un pacto con otros partidos para 2027.

Sigiloso, Lacunza amplía con radicales su agenda de candidato

Con el guiño inicial de Mauricio Macri, y entusiasmado con su nuevo rol, Hernán Lacunza empezó a moverse. Esta semana, el economista pre-candidato presidencial de Pro estuvo en Mendoza, uno de los bastiones del radicalismo que se muestra cercano al gobierno nacional. Con la excusa de visitar productores en el día de la industria, se mostró con Esteban Allasino, el intendente PRO de Luján de Cuyo, pero casi debajo del radar pasó el encuentro nada menos que con el gobernador Alfredo Cornejo, a quien en Casa Rosada consideran un aliado, y también tomó cafés con miembros del gabinete mendocino que aspiran a sucederlo en 2027.

Hernán Lacunza eligió Mendoza como primer destino de su recorrida por el país y mantuvo un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo

Sin dar nombres, en su entorno hablan de una lista de otros dirigentes con los que viene conversando para generar una alternativa de centro, algunos son de PRO y otros, no. “Hay un par de nombres que sorprenderían a los que ya dan por cerrado el acuerdo PRO-LLA”, advierten cerca de Lacunza, a quien testigos afirman haberlo visto entrar a la sede palermitana de Infobae, en horario nocturno, aunque su paso por allí no se vio reflejado en pantalla hasta la mañana siguiente. ¿Habrá sólo ido a grabar la entrevista o a alguna reunión reservada adicional?.

El cristinismo desembarca con su Kuka Pallooza en un territorio kicillofista

Aún enfervorizados por el encendido discurso que Máximo Kirchner dio el martes pasado frente a San José 1111, el cristinismo puro y sobre todo La Cámpora aceleran su campaña por “Cristina Libre”, con el gobernador bonaerense y candidato presidencial Axel Kicillof como eje central de la disputa. Tan es así que los leales a la vicepresidenta Cristina Kirchner preparan para el próximo sábado 26 una edición del denominado “Kuka Palooza”, con la participación musical del cantautor santiagueño Peteco Carabajal.

Kuka Palooza por Cristina, en San Martín

Lo curioso es que el evento, organizado por el camporista Ateneo Néstor Kirchner y otras organizaciones convocantes más pequeñas, se hará en el Ateneo de San Andrés, partido de San Martín, donde el ministro de Infraestructura de Kicillof y exintendente Gabriel Katopodis, es la figura sobresaliente. “!Son expresiones de cultura popular súper válidas! San Martín tiene una vida cultural y política muy intensa, y está bien!”, afirman cerca de Katopodis y del intendente Fernando Moreira, sin intenciones de llevar más leña al fuego del conflicto interno, ya de por sí caldeado a medida que se acerca la fecha de las elecciones nacionales.

Urruchurtu quiere ver alguna bandera en la embajada argentina en Caracas

Aclamado como un héroe de la resistencia contra el chavismo, el dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu pasó por Buenos Aires. Protagonista de homenajes de legisladores y funcionarios, Urruchurtu también participó en el hotel Sheraton del encuentro Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, que fue cerrada por el presidente Javier Milei. Con su líder, María Corina Machado, en algún lugar de Panamá, Urruchurtu contó parte de su calvario de más de 14 meses, encerrado en la sede de la embajada argentina en Caracas, y también dejó un comentario preocupado sobre el destino de la sede diplomática.

Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Magallí Meda ALEX WROBLEWSKI - AFP

“Primero estaba bajo bandera argentina, después la de Brasil, y ahora quedó cerrada”, lo escucharon decir al responsable de las relaciones internacionales de Machado, quien proyecta volver a su país “el año que viene” para participar de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, aún sin fecha, sin cariño alguno por la actual gestión, que con la venia de Washington encabeza la chavista Delcy Rodríguez.

A Wolff le recordaron su pasado como arquero y respondió con ironía

Jugado, como legislador porteño de Pro, a la reelección del actual alcalde Jorge Macri, Waldo Wolff sostiene un perfil polémico y combativo en sus redes sociales. Esta semana le recordaron un pasado acaso más grato: sus épocas de arquero de Atlanta, el club de Villa Crespo en el que el ex diputado nacional atajó durante tres años.

1⃣9⃣9⃣3⃣ #Chacarita 2 #Atlanta 2, en #SanMartín.



📸 El arquero de #Atlanta, Waldo Wolff, tapa un clara situación de gol de Gabriel Gnoffo, de #Chacarita. Palpitan el desenlace Ariel Macia y, más atrás, Raúl Locatelli. pic.twitter.com/kD3KOFXpK4 — AtlantaRetroPics (@AtlantaRetro2) September 1, 2026

“El arquero de Atlanta, Waldo Wolff, tapa un clara situación de gol de Gabriel Gnoffo, de Chacarita. Palpitan el desenlace Ariel Macia y, más atrás, Raúl Locatelli”, reza el posteo del usuario Atlanta Retro Pics, junto a una foto de la revista El Gráfico en la que Wolff, entonces con cabello y estampa recia, se tira a los pies de un delantero rival. “Ese fue un partidazo”, comentó Wolff cuando allegados le pidieron algún detalle. “Fue uno de los tantos partidos que jugué en primera, hay muchas otras fotos”, dijo el legislador macrista. Algunos quisieron ver en ese comentario un dardo hacia el presidente Javier Milei, que pasó también como arquero por las inferiores de Chacarita, y no se le conocen partidos en las divisiones mayores.