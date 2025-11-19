SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† IRIBARREN de CATALÁN, Lucrecia, q.e.p.d., falleció en La Rioja, el 17-11-2025. - Su hijo Roberto C. Catalán y Virginia Moyano junto a sus nietos Roberto J., Josefina, Celina y Guadalupe participan su fallecimiento y la despiden con muchísimo cariño.

