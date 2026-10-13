SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIGOYEN, Ana Isabel, q.e.p.d., falleció el 11-10-2026. - Su hijo Eddie Maglione, su nuera Soledad Zorreguieta y sus nietos Francisco y Manuela, la despiden con profundo dolor y participan que sus restos serán inhumados en la ciudad de Gualeguay.

✝ IRIGOYEN, Ana Isabel, q.e.p.d. - M. Silvina Irigoyen de Gonzalez Grey, hijos y nietos despiden a Ana con mucho cariño y tristeza.

Avisos fúnebres

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