SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRURETA, Xilef, q.e.p.d. falleció el 19-10-2026. - El Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares.

✝ IRURETA, Xilef, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Av. Julio A. Roca 751 participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

✝ IRURETA, Xiléf, q.e.p.d. - Los ex presidentes de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ángel Schindel, Rubén Asorey, Aurelio Cid, Enrique Scalone, Hugo Kaplan, Alberto Tarsitano, Humberto Bertazza, Gustavo Zunino, Horacio Ziccardi, Miguel Teson, Horacio Della Rocca, Guillermo Teijeiro, Carlos Abeledo, Guillermo Lalanne y Ofelia Seoane lamentan profundamente el fallecimiento del gerente general de la AAEF, quien fue un profesional cabal, entusiasta y comprometido con el desarrollo de la institución y gran ser humano.

✝ IRURETA, Xiléf, q.e.p.d., falleció el 19 de octubre de 2026. - El consejo directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, AAEF, participa con profundo pesar el fallecimiento de su gerente y acompaña a la familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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