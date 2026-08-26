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LA NACION

ISABELLO, Ernesto C.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ISABELLO, Ernesto C., q.e.p.d. - El Consorcio Figueroa Alcorta 3416 participa con tristeza su fallecimiento. Acompaña a su mujer Elena, hijos y nietos con cariño, rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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