SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ISABELLO, Ernesto C., q.e.p.d. - El Consorcio Figueroa Alcorta 3416 participa con tristeza su fallecimiento. Acompaña a su mujer Elena, hijos y nietos con cariño, rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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