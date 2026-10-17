SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IZURA, Alberto M. - Su hermano Manuel y familia, Irma, María Soledad, Pablo y Vanesa acompañan a Mima y su familia en su dolor.

✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Horacio Peluffo e hijos despiden a Berty y acompañan a su familia.

✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Enrique Carricart, hijos y nietos lamentan su deceso y ruegan una oración en su memoria.

✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Conrado Garzoli y familia acompañan a Mima y familia con mucho dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa