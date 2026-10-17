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IZURA, Alberto M
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IZURA, Alberto M. - Su hermano Manuel y familia, Irma, María Soledad, Pablo y Vanesa acompañan a Mima y su familia en su dolor.
✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Horacio Peluffo e hijos despiden a Berty y acompañan a su familia.
✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Enrique Carricart, hijos y nietos lamentan su deceso y ruegan una oración en su memoria.
✝ IZURA, Alberto, q.e.p.d. - Conrado Garzoli y familia acompañan a Mima y familia con mucho dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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