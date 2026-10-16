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IZURA, Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IZURA, Alberto (Berty). - Luciano Lauria y Sra. Celina e hijas Paz, Milagros y Guillermina acompañan a Manuel y familia, rogando oraciones en memoria de su padre.
Aviso publicado en la edición impresa
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