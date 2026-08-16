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JACOBE, Alejandro José,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JACOBE, Alejandro José, q.e.p.d., falleció el 15-8-2026. - Tus hermanos Martín, Ricardo y Rafael, cuñadas, sobrinos y sobrinos nietos te despedimos con mucho cariño y te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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