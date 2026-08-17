SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ JACOBE, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 15-8-2026. - María y Manuel, Ana y Mariano, Alberto y Mariana, Ernesto, Pablo y Manuela, Florencia y César y los hijos despiden a Aque y acompañan a Ricky, Caro y a la familia Jacobé.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa