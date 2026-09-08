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JAIME, José Carlos,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JAIME, José Carlos, q.e.p.d. - Su mujer Mónica; sus hijos, Fernando y Valeria, Inés, María y Agustín y Francisco; sus nietos, Jaci y Juan Cruz, Andrés, Jero y Nati, Joaco y Belén, Olivia, Agus y Maya, Tere, Sonia y sus bisnietos Teddy y Rory lo despiden con cariño. Tu recuerdo vivirá en nosotros. Volá alto.

JAIME, José Carlos, q.e.p.d., falleció el 6-9-2026. - La comisión directiva del Jockey Club participa con pesar su fallecimiento y pide oraciones por su eterno descanso.

JAIME, José Carlos, q.e.p.d., falleció el 6-9-2026. - El Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y ex miembro de la comisión directiva, y ruega oraciones en su memoria.

JAIME, José Carlos, q.e.p.d. - Despedimos con profundo dolor a nuestro querido amigo de la mesa de los jueves y acompañamos a su familia con cariño. Armando Basso, Enrique Carrega, Eduardo Cermesoni, Richi Garat, Miguel Giambruni y Enrique Martínez de Hoz.

JAIME, José Carlos. - Los hijos de Luis y Elena Cavanagh despiden con gran pena a José Carlos y acompañan a Mónica, Valeria, Fernando y los chicos en su tristeza.

JAIME, José Carlos, q.e.p.d. - Stella de Peralta Ramos y Carolina Peralta Ramos e Iñaki y Rocío participan su muerte y abrazan a Mónica y sus hijos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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