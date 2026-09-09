Saltar al contenido principal
LA NACION

JAIME, José Carlos,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JAIME, José Carlos, q.e.p.d. - Isabel y Marcos Fiorito, hijos y nietos despiden a José Carlos y acompañan a todos los Jaime con mucho cariño, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Laudelina, la tía de Loan Peña, lloró y admitió que la versión del accidente fue un invento
    1

    “Pido perdón por las mentiras”: Laudelina, la tía de Loan Peña, lloró y admitió que la versión del accidente fue un invento

  2. Las prestaciones de Anses que se abonan este martes 8 de septiembre
    2

    Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 8 de septiembre

  3. El lugar de la casa donde se esconden las cucarachas y cómo ahuyentarlas
    3

    Los expertos en plagas coinciden: “La mejor forma de ahuyentar a las cucarachas de su escondite en la casa es con limpieza, trampas e insecticidas”

  4. Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de España
    4

    Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española