SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ JASINSKI, Jonas, q.e.p.d., falleció el 22-7-2026. - Sus padres Ricardo Jasinski y Ana Centenaro, su hermana Yamila Jasinski y su sobrino Filippo participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañarlos en su despedida, que tendrá lugar el 29-7, a las 11, en el Cementerio Memorial de Pilar. Se ruega una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

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