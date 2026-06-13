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JUDA, Roberto José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JUDA, Roberto José, falleció el 12-6-2026. - Querido Roby, te vamos a extrañar y recordar siempre con mucho amor. Tu mujer Baby, tus hijos Sandra, Adriana, Cynthia y Máximo, tus yernos y nuera, Pablo, Daniel, Pablo y Marcela, tus nietos: Lucas, Ignacio, Jimena, Malena, Timoteo, Benjamín, Ania, Sofía, Simón, León y Greta y tu bisnieta Cora.

JUDA, Roberto José, falleció el 12-6-2026. - Roby, te vamos a recordar todos los días como el abuelo más divertido y amoroso del mundo. Te amamos por siempre. Tus nietos Ania, Simón, León y Greta.

JUDA, Roberto José,, Z.L. - ¡Roby querido! Pety y Reina te despedimos con amor y muchos recuerdos de lindos momentos compartidos y acompañamos a Baby, Sandy, Adri, Titi, Maxi, Pol, Dani, Tata y Marcela y a tus adorados nietos y bisnieta en este momento; y siempre con mucho amor.

JUDA, Roberto José, falleció el 12-6-2026. - Graciela Gueikian y sus hijos César, Luciano, Marcela, Christian y sus respectivas familias despiden con el más profundo y sincero dolor al inolvidable Roby. Abrazamos a Baby, Max, Marcela, Sandra, Adriana, Cynthia y Ushy con todo nuestro corazón.

JUDA, Roberto José, Z.L., 12-6-2026. - Diego y Tomás Hirschen, junto a sus familias, despiden con cariño a su querido tío Roby y acompañan a Baby y sus primos en este tristísimo momento.

JUDA, Roberto José, falleció el 12-6-2026. - El grupo Las Lomas del Garden Club Argentino acompaña a Bárbara y a toda su familia en estos momentos de tanto dolor.

JUDA, Roberto José, falleció el 12-6-2026. - Graciela y Eduardo Suñé despiden a su querido Roby, amigo generoso y entrañable, y abrazan a Baby e hijos en este tan triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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