SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ JUDA, Roberto. - Marinés y Alfredo Juda y su hija Jessi acompañan a la familia y recuerdan a Roby con cariño.

✡ JUDA, Roberto, falleció el 12-6-2026. - El equipo de Lantextil lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto Juda, fundador y pilar de la empresa. Su visión, su compromiso y su calidez humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos con él años de trabajo y amistad. Acompañamos a su familia en este momento de dolor.

✡ JUDA, Roberto, falleció el 12-6-2026. - Con mucha tristeza despido a Roberto Juda. Gracias por todos estos años compartidos, nuestras charlas, almuerzos y consejos quedan para siempre en mi memoria. Acompaño a toda su familia en este momento de dolor. Paola Geranio.

✡ JUDA, Roberto, Z.L. - La familia Galperin acompaña con mucho cariño a la familia Juda en este momento de gran tristeza.

✡ JUDA, Roberto. - Charito Majdalani y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Barbara e hijos con mucho cariño, rogando por su eterno descanso.

✡ JUDA, Roberto. - Mara Gechter, hijos y nietos despiden a Roby con mucha tristeza y abrazan a toda la familia Juda con infinito amor.

✡ JUDA, Roberto, Z.L. - Me despido de Roberto con todo mi respeto y afecto, con quien compartí momentos muy importantes de mi vida y consideré mi amigo. Acompaño a la familia en este triste momento. Franklin (Bubi) Wohlgemuth.

✡ JUDA, Roberto, Z.L., 12-6-2026. - Mariana, Susi y Alex Deutsch participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

✡ JUDA, Roberto, (Roby), Z.L. - Bauchi y Hanny Wasserreich lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Baby y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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