LA NACION

JUDA, Roberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JUDA, Roberto. - Marinés y Alfredo Juda y su hija Jessi acompañan a la familia y recuerdan a Roby con cariño.

JUDA, Roberto, falleció el 12-6-2026. - El equipo de Lantextil lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto Juda, fundador y pilar de la empresa. Su visión, su compromiso y su calidez humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos con él años de trabajo y amistad. Acompañamos a su familia en este momento de dolor.

JUDA, Roberto, falleció el 12-6-2026. - Con mucha tristeza despido a Roberto Juda. Gracias por todos estos años compartidos, nuestras charlas, almuerzos y consejos quedan para siempre en mi memoria. Acompaño a toda su familia en este momento de dolor. Paola Geranio.

JUDA, Roberto, Z.L. - La familia Galperin acompaña con mucho cariño a la familia Juda en este momento de gran tristeza.

JUDA, Roberto. - Charito Majdalani y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Barbara e hijos con mucho cariño, rogando por su eterno descanso.

JUDA, Roberto. - Mara Gechter, hijos y nietos despiden a Roby con mucha tristeza y abrazan a toda la familia Juda con infinito amor.

JUDA, Roberto, Z.L. - Me despido de Roberto con todo mi respeto y afecto, con quien compartí momentos muy importantes de mi vida y consideré mi amigo. Acompaño a la familia en este triste momento. Franklin (Bubi) Wohlgemuth.

JUDA, Roberto, Z.L., 12-6-2026. - Mariana, Susi y Alex Deutsch participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

JUDA, Roberto, (Roby), Z.L. - Bauchi y Hanny Wasserreich lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Baby y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para salir de sus casas y estudiar
    1

    “Como si fuera pandemia”: los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para movilizarse y estudiar

  2. La reforma laboral de Milei encuentra aliados en el peronismo
    2

    La reforma laboral de Milei encuentra aliados en el peronismo

  3. Pases por toda la cancha y una definición “tres dedos” exquisita: el golazo de Estados Unidos que selló un baile
    3

    Estados Unidos vs. Paraguay: el blooper de Bobadilla, el doblete de Balogun y el golazo de Reyna

  4. Quién se va de Gran Hermano este lunes
    4

    Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas